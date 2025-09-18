Tencore представила оновлений наземний дрон TerMIT 2.0 з удвічі кращими характеристиками

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Tencore презентувала модернізовану версію свого наземного роботизованого комплексу TerMIT 2.0, який отримав зміни у конструкції, електроніці та функціоналі. Про це пише Defender Media.

Як повідомив представник компанії Олексій Дудкін, дальність ходу дрона тепер збільшена з 20 до 40 км, а максимальна швидкість зросла з 7–8 км/год до 15 км/год. Також передбачено два режими швидкості. Це стало можливим завдяки встановленню двигунів удвічі більшої потужності з інтегрованою системою охолодження, що подовжує час безперервної роботи.

Гусениці дрона також зазнали змін: тепер для регулювання натягу достатньо відкрутити контргайку, тоді як раніше процес займав до 20 хвилин. Замість саморобної конвеєрної стрічки використано заводську гумову з металевим кордом, що зменшує шум і підвищує ресурс.

Електронна система теж повністю оновлена — замість стандартного польотного контролера встановлено бортовий комп’ютер, що наближає комплекс до сучасних інженерних стандартів. TerMIT 2.0 здатний виконувати логістичні завдання, доставляючи боєприпаси, провізію та інші вантажі на передову. Платформа підтримує інтеграцію бойових модулів, зокрема турелі "Буря" з гранатометом Mk19 та мінувального модуля для встановлення протитанкових мін ТМ-62.

Наразі TerMIT 2.0 проходить тестування та підготовку до кодифікації. Після врахування відгуків військових планується запуск серійного виробництва. Попередня версія комплексу вже застосовувалася на фронті — за рік виготовлено та передано понад 1000 одиниць.

В компанії Tencore також повідомили, що паралельно розробляють евакуаційну капсулу для транспортування поранених з поля бою.

Раніше стало відомо, що українсько-американська інвестиційна група MITS Capital інвестувала $3,74 млн в компанію Tencore.