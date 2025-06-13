Темпи гуманітарного розмінування в Україні зросли на 50%

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністерство оборони України повідомило, що за рік обсяги гуманітарного розмінування в Україні збільшилися майже на 50%. На початок червня сертифіковано вже 108 операторів протимінної діяльності, які працюють над очищенням територій від вибухонебезпечних предметів.

За словами начальника управління протимінної діяльності Олега Шуварського, активізувався контроль якості розмінування, а також функціонують п’ять Національних стандартів у цій сфері. З початку 2025 року інспектування проведено на 241 ділянці загальною площею 32 км².

Наразі вогненебезпечними предметами потенційно забруднено близько 139 000 км² української території, з них 14 000 км² – акваторії. Однак через бойові дії роботи можливі лише на 31 000 км².

Зазначимо, що велика частина потенційно забруднених ділянок насправді не потребуватиме важкого процесу розмінування й може бути відданою в експлуатацію після первинного нетехнічного обстеження.

На сьогодні, за оцінками Мінекономіки, в Україні для розмінування великих територій застосовується близько 300 великих машин цієї категорії, що є найбільшим у світі парком. Однак навіть такої кількості все ж недостатньо для очищення всієї замінованої території.

Іноземні великі машини для розмінування є достатньо дорогими. Окрім цього виробляються вони невеликою кількістю виробників. Тому Україна вже опановує власне виробництво такої техніки та локалізацію західної на вітчизняних заводах.

Нещодавно процедуру держсертифікації пройшов перший важкий дистанційний комплекс розмінування "ГАРТ 5100" виробництва української інженерної компанії XTI Engineering. Як заявили в Міноборони України, ця машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою.

Комплекс "Гарт 5100" розробки "XTI Engineering" Veronika Vlasiuk

Про те, якого типу бувають машини розмінування та які з них виробляються в Україні, йдеться в окремій статті "Оборонки".