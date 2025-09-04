Українська правда   /   Межа
Представники України підписали меморандум з Тайванем щодо безпілотників

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
4 вересня, 19:26
На міжнародній оборонній виставці MSPO 2025 у місті Кельце (Польща) делегація оборонної промисловості Тайваню уклала меморандуми про співробітництво з польськими та українськими партнерами у сфері безпілотних технологій. Про це пише Taiwan News. Угоди створюють основу для тристороннього обміну технологіями та співпраці у сфері безпеки.

До складу тайванської делегації увійшли представники майже 20 оборонних компаній, які вперше беруть участь у цій виставці. Напередодні підписання, 2 вересня, тайванські учасники провели захід для налагодження контактів, що привернув увагу виробників дронів з Польщі, України та Литви.

Від Тайваню документи підписали компанія Thunder Tiger та Taiwan Excellence Drone Overseas Business Alliance. Європейськими підписантами стали засновник Тайвансько-польської торгової палати Бартоломей Добош та представник львівського технокластера IRON Дмитро Димид.

На церемонії був присутній представник Тайваню в Польщі Лю Юнцзянь, який зазначив, що співпраця у сфері дронів є важливою для зміцнення оборонних партнерств. Він підкреслив, що Тайвань продовжить роботу з демократичними країнами, які поділяють спільні цінності для підтримання миру.

Раніше стало відомо, що Україна та Філіппіни планують спільне виробництво дронів.

Україна Дрони Військові технології Тайвань
