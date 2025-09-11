Українська TAF Industries кодифікувала FPV-дрон Kolibri, який не боїться РЕБ

Відбулась кодифікація нового FPV-дрона Kolibri 13-О з волоконно-оптичним каналом зв’язку. Про це йдеться у Telegram-каналі компанії TAF Industries, яка виробляє такі дрони.
Зазначається, що дрон є посиленою версією звичайної моделі Kolibri, яка створена спеціально для роботи в умовах щільного РЕБ. Виробник вказує, що у новинки є особливості, які роблять безпілотник "чит-кодом" на фронті:
· повний захист від засобів РЕБ та перехоплення завдяки оптоволоконному каналу;
· інтегрований медіаконвертер для швидкого налаштування;
· стійкість і точність для планування ударів.
Технічні характеристики FPV Kolibri 13-О мають такий вигляд:
· вантажопідйомність — до 3 кг;
· тактичний радіус дії — 14 км;
· крейсерська швидкість — 60–80 км/год;
· висота польоту — до 200 м;
· довжина оптоволокна — 17 км;
· тривалість польоту — 17 хв;
· денна/нічна камера;
· батарея живлення — від 16000 мА/г.
Раніше TAF Industries запустила свій аналог є-балів за знищення ворожої техніки. Він називається TAF Bonus. В компанії зазначили, що їхні бонуси сумісні з державними.