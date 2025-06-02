З'явилися перші супутникові знімки знищених російських літаків на авіабазі "Бєлая"

У мережі з'явилися перші супутникові знімки, які дозволяють краще оцінити втрати росіян на авіабазі "Бєлая" в Іркутській області в межах спецоперації Служби безпеки України. Відповідні фото оприлюднив GEOINT-консультант Кріс Біггерс.

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Авіабаза "Бєлая"

Кріс Біггерс

Судячи зі знімків, під час операції було ймовірно знищено чотири бомбардувальники Ту-22М3 та три Ту-95МС. Крім того, один Ту-95МС вірогідно був пошкоджений.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина". Під час неї українські дрони атакували стратегічну авіацію в тилу росії. Крім "Бєлої" під удар також потрапили авіабази "Олєнья", "Дягілєво" та "Іваново".

За інформацією СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була уражена під час операції, становить $7 млрд. У службі також підкреслили, що під час "Павутини" було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що для операції було використано 117 дронів і працювала відповідна кількість операторів. За його словами, "офіс" операції на території рф перебував безпосередньо поруч з управлінням ФСБ росії в одній з їхніх областей.