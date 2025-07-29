Флеш: росіяни влаштували у Сумах полігон для випробувань дрона "Італмас"

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Для Сум російський безпілотник "Італмас" став справжньою бідою. Ворог по суті випробовує в місті цей БПЛА та може застосувати набутий досвід на інших територіях. Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Росіяни фактично влаштували там (у Сумах – ред.) тестовий полігон для випробувань цього БПЛА. І не сумнівайтеся вони перенесуть досвід на інші фронти", – попередив він.

Водночас він уточнив, що "Італмас" – це не "КУБ", з яким його постійно плутають військові. Цей БПЛА має гвинт спереду.

Також Сергій Флеш зауважив, що"Італмас" передає аналогову картинку пілоту, який ним керує. Завадити цьому може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц.

"Але ми цього не робимо. Можливо вже треба думати глобально про створення рішення (плану) для прикриття прифронтових міст?" – резюмував фахівець.

Раніше спеціаліст уже заявляв про використання цього дрона для ударів по Сумах. 24 липня Сергій Флеш опублікував фото БПЛА із підписом "Ось це сьогодні атакувало Суми".

За інформацією з відкритих джерел, БПЛА було розроблено в 2023 році. Він має кодову назву "Іздєліє 54" та фактично є спрощеною версією безпілотника Shahed-136, який росіяни застосовують для атак на українські міста.