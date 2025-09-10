Українська правда   /   Межа
Єврокомісар закликав створити "стіну від дронів" для захисту ЄС

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
10 вересня, 11:36
Європейському Союзу потрібен надійний захист від російських дронів. Про це в мережі Х заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс.

"Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС і НАТО. Ми повинні терміново розробити "стіну від дронів" уздовж усього східного флангу ЄС, що на цей час є найважливішим спільним флагманським проєктом. Ми будемо співпрацювати з державами-членами, прикордонними країнами та Україною", - заявив він.

Кубілюс також наголосив, що росія буде зупинена. Ця заява пролунала на тлі того, як Збройні сили Польщі повідомили про акт агресії внаслідок атаки росії по Україні, пише "Укрінформ". Вночі кілька російських безпілотників порушили кордон України та Польщі.

Раніше єврокомісар з питань оборони й космосу вже закликав Литву та інші країни Балтії створити спільну систему захисту, яка базуватиметься на безпілотних технологіях. Заклик пролунав після того, як безпілотник з території Білорусі порушив повітряний простір Литви.

Дрони БПЛА Бойові дрони Європейський союз
