ССО України знищили важливі для росіян радіолокаційні комплекси у Воронезькій області

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Сили спеціальних операцій України (ССО) завдали удару по важливих об’єктах протиповітряної оборони Росії. Про це підрозділ повідомив у своїх соцмережах.

Зазначається, що за допомогою ударних безпілотників було уражено радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2".

РЛС "Лена" забезпечувала контроль повітряного простору навколо військової авіабази ВПС рф поблизу міста Бутурлинівка Воронезької області. Комплекс "Сопка-2" входив до системи суцільного радіолокаційного спостереження вздовж кордону з Україною. Його уражено в районі села Гармашівка тієї ж області.

Обидві системи були призначені для виявлення та протидії українським безпілотникам, однак були знайдені та знищені.

П-14Ф "Лена" (перше фото) — це радянська мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону хвиль, розроблена у 1950-х роках для далекого виявлення та контролю повітряного простору. Вона призначена для визначення координат, швидкості та траєкторії польоту повітряних цілей на великих відстанях і висотах. Станція відома своєю величезною антеною, що має розмах дзеркала до 32 метрів і висоту 11 метрів. Це дозволяє їй виявляти цілі на відстані до 600 км.

В свою чергу "Сопка-2" (нижнє фото) – це російський трасовий радіолокаційний комплекс S-діапазону, який використовується для управління повітряним рухом та контролю повітряного простору (як цивільного, так і військового). Він призначений для точного виявлення повітряних суден на відстані до 450 км, вимірювання їхньої дальності, азимута та висоти, а також визначення державної приналежності. Комплекс постачається, зокрема, для оснащення аеродромів та прикордонних систем контролю.

Раніше стало відомо, що ССО у ніч на 30 вересня уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".