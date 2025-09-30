Сили спецоперацій уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф"

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Підрозділи Сил спеціальних операцій у ніч на 30 вересня уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Про це йдеться в повідомленні ССО.

"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність", – сказано в повідомленні.

У ССО також додали, що їхні підрозділи продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.

До слова, нещодавно спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" спалив на території тимчасово окупованого Криму два ворожі Ан-26 та уразили РЛС росіян.

До того "Примари" вполювали два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму. А ще знищили в Криму три гелікоптери Мі-8 та російську РЛС.

До слова, С-400 "Тріумф" перебуває на озброєнні рф із середини 2000-х років. Цей ЗРК призначений для ураження літаків, крилатих і балістичних ракет. Комплекси розгорнуті навколо ключових російських міст, військових об’єктів та в окупованому Криму.