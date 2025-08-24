Українська правда   /   Межа
Адміністрація Трампа схвалила постачання Україні 3350 ракет ERAM вартістю $850 млн

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
24 серпня, 12:16
0

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Як повідомляє The Wall Street Journal, постачання мають відбутися протягом шести тижнів, а загальна вартість пакета озброєння становить $850 млн. Основну частину витрат покриють європейські країни.

Ракети ERAM належать до класу "повітря – земля" та мають дальність дії від 240 до 450 км. Їх модульна конструкція дозволяє застосовувати озброєння як проти наземних, так і морських цілей. За інформацією джерел WSJ, Україна повинна буде отримувати дозвіл Пентагону на використання цих ракет.

Рішення про постачання ERAM відкладалося до завершення переговорів Дональда Трампа з президентом росії путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. На момент публікації матеріалу Державний департамент США не надав коментарів щодо цієї угоди.

Видання також нагадує, що у 2023 році адміністрація Джо Байдена схвалила передачу Україні ракет ATACMS. Обмеження на їх використання для ударів по території росії були зняті восени 2024 року після участі військових з КНДР у бойових діях на боці Москви. Останні ракети ATACMS прибули навесні 2025 року, але наразі їх залишилось небагато. З кінця весни Пентагон знову заборонив їх застосування проти рф.

До слова, раніше американська компанія Raytheon та Пентагон уклали контракт вартістю до $3,5 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності AMRAAM, частина з яких буде поставлена в Україну.

