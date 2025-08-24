Адміністрація Трампа схвалила постачання Україні 3350 ракет ERAM вартістю $850 млн

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Як повідомляє The Wall Street Journal, постачання мають відбутися протягом шести тижнів, а загальна вартість пакета озброєння становить $850 млн. Основну частину витрат покриють європейські країни.

Ракети ERAM належать до класу "повітря – земля" та мають дальність дії від 240 до 450 км. Їх модульна конструкція дозволяє застосовувати озброєння як проти наземних, так і морських цілей. За інформацією джерел WSJ, Україна повинна буде отримувати дозвіл Пентагону на використання цих ракет.

Рішення про постачання ERAM відкладалося до завершення переговорів Дональда Трампа з президентом росії путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. На момент публікації матеріалу Державний департамент США не надав коментарів щодо цієї угоди.

Видання також нагадує, що у 2023 році адміністрація Джо Байдена схвалила передачу Україні ракет ATACMS. Обмеження на їх використання для ударів по території росії були зняті восени 2024 року після участі військових з КНДР у бойових діях на боці Москви. Останні ракети ATACMS прибули навесні 2025 року, але наразі їх залишилось небагато. З кінця весни Пентагон знову заборонив їх застосування проти рф.

До слова, раніше американська компанія Raytheon та Пентагон уклали контракт вартістю до $3,5 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності AMRAAM, частина з яких буде поставлена в Україну.