У США погодили продаж Польщі ПТРК Javelin на $780 млн, фінальне слово за Конгресом

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж уряду Польщі протитанкових ракетних систем Javelin, а також пов’язаних з ними елементів логістики та підтримки приблизно на $780 млн. Про це йдеться на сайті Агентства співробітництва в галузі оборонної безпеки (DSCA) США.

В уряді Польщі хочуть придбати 2506 ракет FGM-148F Javelin та 253 одиниць ПТРК Javelin. Крім того, в списку є інші компоненти, зокрема, блоки охолодження акумуляторів, інструментів, запчастини, програмні симулятори, послуги навчання та технічної підтримки, доставка та інше.

" Цей запропонований продаж сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки союзника по НАТО, що є запорукою політичної та економічної стабільності в Європі ", – йдеться в заяві Агентства.

Основними підрядниками виступають компанії RTX Corporation та Lockheed Martin. У Держдепі зазначили, що продаж покращить здатність Польщі протистояти поточним та майбутнім загрозам, захищати суверенну територію та виконувати вимоги НАТО.

У DSCA зауважили, що видали необхідну сертифікацію на продаж та повідомили про це Конгрес США, який має остаточно затвердити продаж.

Раніше повідомлялось, що російські дрони "Гербера" долетіли до Польщі завдяки додатковим паливним бакам. Це вказує, що їх спеціально модифікували для далекого польоту.