У США показали оновлену мобільну гаубицю Hawkeye, попередника якої тестували в Україні

Американська компанія AM General представила на виставці AUSA 2025 у Вашингтоні наступне покоління своєї мобільної гаубиці Hawkeye калібру 105 мм, попередня версія якої пройшла бойові випробування під час війни в Україні. Про це пише Defence Blog.

Нова версія Hawkeye поєднує оновлене шасі тактичної вантажівки з новим силовим агрегатом та покращеною архітектурою. Компанія описує гаубицю як "легке, маневрове, міцне та смертоносне" рішення для сучасних бойових операцій.

Hawkeye Defence Blog

Виробник заявив, що гаубицю можна розгорнути з похідного у бойовий режим, зробити постріл та згорнути всього за 90 секунд. Це дозволяє артилерійським розрахункам завдавати ударів та міняти позицію до того, як ворожі датчики або дрони зможуть виявити місце пострілу.

"В основі системи лежить запатентована технологія м’якої віддачі, яка зменшує силу віддачі до 60% . Цей прорив дозволяє інтегрувати великокаліберну зброю на спритну та міцну платформу, що створює новий клас високомобільної артилерії з високою точністю" , – йдеться у заяві AM General .

Hawkeye має стандартну дальність стрільби 11,6 км, яка збільшується до 19,5 кілометра при використанні снарядів з реактивним прискорювачем. За хвилину гаубиця може здійснити до восьми пострілів, така скорострільність підтримується протягом трьох хвилин, потім вона падає до трьох пострілів на хвилину.

В AM General заявили, що оновлення конструкції та підвищення продуктивності безпосередньо ґрунтуються на широких польових випробуваннях в Україні, де попередні версії системи Hawkeye використовувалися українськими Збройними силами в реальних бойових діях.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та ЄС у 2026-му зрівняються з рф за виробництвом артилерійського пострілу. При цьому глава держави переконаний, що в перспективі трек артилерії може стати сильнішим, ніж у ворога.