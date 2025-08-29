Пентагон замовив для США та Польщі РЛС для Patriot на $1,7 млрд

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія Raytheon (RTX) отримала від Пентагона замовлення на новітні радари LTAMDS, які працюють в складі ЗРК Patriot, для армії США та Польщі на 1,7 млрд доларів США. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Замовлення є модифікацією початкової угоди на виробництво РЛС, воно доводить загальну вартість контракту до майже 3,8 млрд доларів США. Як очікується, роботи будуть завершені 28 грудня 2029 року.

Радари LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) призначені для боротьби з усіма видами повітряної небезпеки, зокрема з гіперзвуковою зброєю.

На відміну від старих зразків із секторним оглядом LTAMDS забезпечує огляд на 360 градусів. Для цього радар має не тільки основну антену великої дальності, але також дві додаткові бокові антени меншої потужності. Це дозволяє закрити "сліпі" зони, які були у старих моделей.

Також радари LTAMDS можуть передавати дані іншим системам ППО.

Виробництво LTAMDS почалось у квітні цього року, а армія США вже отримала перші шість LTAMDS за контрактом 2019 року. Впродовж 2025 року будуть поставлені ще два радари. Крім того, 12 РЛС замовила Польща для своїх шести батарей Patriot PAC-3.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділяє майже $700 мільйонів на системи ППО Patriot для України. Таким чином, разом із Німеччиною, планується купити дві системи для України.