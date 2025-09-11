Українська правда   /   Межа
США заклали $400 млн на допомогу Україні у свій оборонний бюджет на 2026 рік

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
11 вересня, 14:38
0

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 рік на $892,6 млрд. Для України в ньому закладено $400 млн, пише The New York Times.

Ці гроші підуть на програму "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI). При цьому зазначено, що проєкт закону підтримав 231 конгресмен, проти були 196 членів Палати представників.

Також наголошується, що пропозицію республіканки від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін щодо скорочення фінансування країни відхилили.

Крім того, законодавці додали вимогу, щоб Пентагон звітував Конгресу, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, яку Конгрес вже схвалив.

За даними видання, це могло бути спробою відновити контроль за цим після того, як Міністерство оборони влітку призупинило постачання допомоги Україні, не повідомивши законодавців.

Нагадаємо, що раніше було опубліковане дослідження, згідно з яким Європа виділила більше грошей на допомогу Україні, ніж США.

Крім того, ЄС планує виділити 6 млрд євро на дрони для України. Ці гроші візьмуть із заморожених російських активів.

Україна США Військова допомога
