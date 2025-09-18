Міноборони спростило списання техніки та комплектування БПЛА

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністерство оборони України повідомило про внесення змін до Порядку списання військового майна, що діє у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Зміни передбачають спрощення процесів списання техніки, зокрема безпілотних літальних апаратів, їхніх компонентів та боєприпасів. Відтепер командири бригад мають право самостійно списувати втрачене, пошкоджене або знищене у боях майно за єдиним актом списання.

Нові правила поширюються на всі військові частини, які ведуть бухгалтерський облік, включно з тими, які не входять до складу родів військ. Єдиним актом можна списати будь-яке майно, крім нерухомості, вартістю до 1,7 млн грн. Це дозволяє уніфікувати процес та уникнути неоднозначностей в документації.

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що оновлений алгоритм зменшує бюрократичне навантаження на бойові підрозділи.

"Завдяки оновленому алгоритму списання військового майна командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання. Зокрема, врегульовуються особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів. При цьому, якщо облік ведеться в цифровому форматі, затвердження акту стає ще простішим і зручнішим, адже більше не потрібно буде вносити дані в паперові книги", — зазначив Денис Шмигаль.

За словами заступниці міністра оборони Оксани Ферчук, нові правила дозволяють списувати повний комплект БПЛА, включно з компонентами та засобами ураження, формуючи один документ на списання за день роботи.

Підрозділи, які ведуть цифровий облік, звільняються від необхідності вести додаткові паперові журнали, що дає змогу логістам та командирам більше часу приділяти бойовим завданням.

Як спростили списання БПЛА

Тепер безпілотні апарати, системи, комплектуючі і боєприпаси до них списуються лише за актом списання в результаті пуску (або пусків). Інші акти не потрібні.

Зокрема, за цим актом можна списати:

безпілотні апарати і системи, витрачені для знищення цілі або як хибна мішень у ході бойових дій, а також на навчаннях, випробуваннях тощо;

компоненти та обладнання, наприклад, антени, плати, додаткові батареї;

боєприпаси та вибухові матеріали, а також засоби підриву, витрачені під час запусків зазначених БПЛА.

Якщо за один день здійснено запуск кількох дронів, для всього підрозділу оформлюється один зведений акт списання за добу.

Цей акт, після погодження із службами забезпечення відповідної військової частини, затверджує її командир — саме тієї частини, на балансі якої перебуває майно, що підлягає списанню. Додаткове погодження з керівництвом вищого рівня не вимагається.

Як спростили комплектування та розукомплектування БПЛА

Раніше для розукомплектування БПЛА потрібен був дозвіл Командування Сил логістики. Тепер комплектування чи розукомплектування здійснюється за одним актом зміни якісного стану, що дозволяє переобладнати будь-який апарат або використати потрібні підрозділу комплектуючі. Акт затверджує командир військової частини без погодження з вищим керівництвом.﻿

Правила стосуються таких безпілотних систем:

безпілотні авіаційні комплекси (системи), які включають безпілотні літальні апарати І класу;

безпілотні наземні (роботизовані) комплекси (системи);

безпілотні водні (плаваючі) комплекси (системи).

Ці безпілотні системи можуть бути розукомплектовані на окремі складові:

до введення в експлуатацію військовою частиною або центром забезпечення — якщо необхідно передати підрозділу БПЛА, обладнання для дистанційного керування, компоненти та інші складові для подальшого використання;

після введення в експлуатацію — у разі витрати, втрати, пошкодження або знищення безпілотних апаратів, обладнання для дистанційного керування чи інших компонентів, якщо їх відновлення неможливе або економічно недоцільне.

Які переваги має облік майна в цифровому форматі

За новими правилами, якщо облік майна ведеться в інформаційно-комунікаційній системі, єдиний акт списання затверджується без дублювання даних у паперових книгах та підготовки витягів. Використання цифрового формату скорочує час і спрощує процедуру.

Які документи потрібно додати до єдиного акту

Визначено чіткий перелік документів, які додаються для затвердження єдиного акта списання. До нього входять:

Витяг з наказу командира військової частини про списання військового майна.

Акт зміни якісного стану — у разі, якщо здійснювалося розукомплектування чи доукомплектування безпілотної системи.

Відомість щодо визначення залишкової вартості військового майна.

Витяги з книги обліку нестач та книги обліку втрат (у разі, якщо облік військового майна ще не ведеться в інформаційно-комунікаційній системі).

Матеріали фото- або відеофіксації факту знищення, втрати або пошкодження військового майна (за наявності).

Паспорт (формуляр) або дублікат на озброєння, техніку чи інше майно, що обліковується за номерними та якісними показниками (за наявності).

Будь-які інші документи чи матеріали не потрібні, вимагати їх забороняється.