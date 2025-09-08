Українська розвідка показала, як спецпідрозділ "Крила" знищує дрони росіян

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

ГУР МО України продемонструвало знищення російських безпілотників в українському небі. На оприлюднених кадрах показана успішна робота майстрів зі спецпідрозділу "Крила", який входить до Департаменту активних дій управління.

"Ворожі розвідувальні та ударні безпілотники російських окупантів – зло, яке підлягає негайному знищенню", – йдеться в описі до відео.

За інформацією української розвідки, було розтрощено 15 одиниць Supercam S-350, три одиниці Zala Z-16, 11 "Молній", чотири "Ланцети" та по одному Zala Kub і " Орлан-30".

Нагадаємо, що недавно ГУР МО України представило ексклюзивні кадри операції спецпризначенців воєнної розвідки у Чорному морі, яка відбувалася в серпні 2025 року.

Під час операції спецпризначенці вийшли в море та успішно атакували цілі російської армії. За підсумками рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі катер типу БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" та РЕБ "Гроза".