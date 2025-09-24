"Стіна дронів": Словаччина може приєднатися до європейської ініціативи

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Словаччина приєдналась до низки інших країн, які 26 вересня візьмуть участь у зустрічі щодо створення "стіни дронів" для захисту від повітряних загроз. Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє, пише "Укрінформ".

"Я можу підтвердити, що Словаччину додано до списку семи країн-членів, Данії та України, які знаходяться на передовій (мова про східний фланг ЄС – ред.)", – сказав речник.

За словами Реньє, захід не буде просто зустріччю, "яка гарно виглядатиме на папері, – це буде зустріч із твердими зобов’язаннями та конкретними результатами". При цьому він нічого не сказав про порядок денний заходу.

Він також заявив, що на зустрічі будуть обговорюватися питання взаємодії з НАТО, однак подробиць не надав. Крім того, Реньє наголосив, що створення "стіни дронів" – це конкретна потреба для Європи.

Він додав із посиланням на єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, що проєкт може бути реалізований протягом року. При цьому його компонент під назвою "виявлення" можуть запустити навіть раніше.

За даними видання Dennik N, президент Словаччини Петер Пеллегріні окремо заявив, що його країна планує стати частиною проєкту "стіна дронів".

Він наголосив, що Словаччина є повноправним членом Організації Північноатлантичного договору та активно бере участь у всіх консультаціях.

"Наразі це поки що лише початкова заява Єврокомісії про необхідність створення такого механізму (мова про "стіну дронів" – ред.), тому я не хочу робити передчасних висновків", – додав президент Словаччини.

При цьому він висловився щодо необхідности захисту східного флангу ЄС.

"Його потрібно повністю захищати, незалежно від того, які країни беруть участь. Інакше це не мало б сенсу, оскільки це створило б ризики безпеки для всієї території Альянсу", – додав Пеллегріні.

Він висловив переконання, що міністр оборони, міністр закордонних та європейських справ, а також представники Збройних сил зроблять усе можливе, щоб Словаччина була частиною цього проєкту.

Раніше європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна має приєднатися до "стіни проти дронів", а в ЄС планують використовувати для створення захисту саме українські технології.