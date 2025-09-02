Ізраїльська Skana Robotics представила надводний та підводний морські дрони

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Ізраїльська компанія Skana Robotics, заснована фахівцями з військово-морських спецоперацій та робототехніки, презентувала два нові автономні морські дрони: надводний Bull Shark та підводний Stingray. Про це пише European Security & Defense.

Bull Shark – це тактичний безекіпажний надводний апарат, призначений для розвідки, спостереження та перехоплення. Його максимальна вантажопідйомність становить 150 кг. Апарат також виконує функцію комунікаційного вузла, координуючи дії надводних і підводних систем.

Безпілотне надводне судно Bull Shark Skana Robotics

Stingray – автономний підводний апарат, розроблений для розвідки, протидії підводним човнам та захисту інфраструктури у складних підводних умовах. Він підтримує автономну навігацію, здатен закріплюватися на морському дні та перебувати в режимі очікування без шуму.

Базова тривалість роботи становить 24 години, з можливістю збільшення за допомогою додаткового акумулятора. Запуск можливий з підводних станцій, патрульних катерів, субмарин або інших кораблів.

Безпілотне підводне судно Stingray Skana Robotics

Ключовою особливістю нових систем є програмно визначена архітектура, яка дозволяє масштабувати функціональність та адаптувати платформи до різних типів операцій.

Skana Robotics наголошує, що їхній підхід усуває традиційні бар’єри для розширення флоту, оскільки виробництво не залежить від суднобудівних потужностей і не потребує складних логістичних процесів.

У центрі управління автономними апаратами – програмне ядро SeaSphere, яке відповідає за планування місій та розподіл ресурсів, а також система Vera, побудована на базі ROS 2. Vera забезпечує автономне виконання завдань, трансформуючи загальні директиви у локальні дії та реагуючи на навколишні зміни в реальному часі. Така архітектура дозволяє здійснювати розподілене командування, координацію між безекіпажними платформами та інтеграцію з пілотованими засобами.

Компанія Skana Robotics повідомила, що вже отримала перші замовлення на платформи та готується до масштабного розгортання у співпраці з міжнародними партнерами. Нові безпілотні системи розроблені з урахуванням стандартів НАТО, можливості масового виробництва та інтеграції з наявними флотами союзників.

