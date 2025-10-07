Британці представили систему, яка збільшує автономність дронів-спостерігачів до 48 годин

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Британський розробник безпілотних систем Evolve Dynamics представив нове рішення для БПЛА, яке може в кілька разів збільшити автономність прив’язаних безпілотників. Про це пише Defence Blog.

Нова система під назвою Infinity Tether, яка сумісна з БПЛА Sky Mantis 2 та Wolfe від Evolve Dynamics, дозволяє дрону перебувати в повітрі до 48 годин, при цьому вона одночасно захищає його від підміни координат чи інших проблем з радіозв'язком.

Evolve Dynamics описує Infinity Tether як платформу, яка дає дрону можливість висіти на регульованій висоті до 100 метрів та вести довготривале спостереження за територією. Ця система дозволяє працювати навіть в умовах відсутності сигналу GPS або при роботі систем РЕБ, оскільки дрон з'єднується з пультом оператора за допомогою кабельного з’єднання зі швидкістю 100 Мбіт/с. Вага модуля Infinity Tether становить 13,2 кг, а довжина кабелю сягає 100 метрів.

Система Infinity Tether

Evolve Dynamics

Конструкція системи дозволяє операторам вести постійне повітряне спостереження за визначеною зоною, такою як периметр бази, об'єкт критичної інфраструктури або передова позиція.

Система Infinity Tether також оснащена функцією Hot-Drop, яка дозволяє операторам миттєво відключати кабель та переходити з "режиму прив’язки" у вільний політ з живленням від акумулятора. В такому варіанті заряду вистачає на 30 хвилин. Є також можливість гарячої заміни батареї, що дозволяє швидко підняти дрон знову.

Від "Оборонки" додамо, що це варіант відомої технології PoE (Power over Ethernet), яка дозволяє передавати дані та енергію по одному кабелю типу "кручена пара". За таким же принципом працюють антени Starlink та багато мережевого обладнання в дата-центрах. Це відрізняється від дронів на оптоволокні, бо там можна передавати лише дані.

Раніше повідомлялось, що Китай розробляє альтернативу турецькому Bayraktar TB2 із супутниковим зв'язком. Цей дрон має стати "далекобійним" рішенням, завдяки можливості літати до 20 годин. Зараз компанія AVIC проводить випробування БПЛА.