На систему перехоплення російських дронів у Києві спрямують 260 млн грн – Ткаченко

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко анонсував запуск "повноцінної" системи перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. За його словами, на реалізацію ініціативи спрямують 260 млн грн.

" За дорученням Президента України Володимира Зеленського запускаємо повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів", – написав він на платформі X.

Начальник КМВА також пояснив, що гроші спрямують не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.

"Розгортаємо центр підготовки операторів – це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами; Формуємо додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на підступах до міста; Працюємо в тісній координації з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою ППО", – пояснив Тимур Ткаченко.

Він також розповів, що за кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже засвідчив свою ефективність – було перехоплено майже 550 ворожих безпілотників.

Водночас начальник КМВА додав, що триває робота над залученням позабюджетних коштів.

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям. Підхід вважають економічно ефективним, адже вартість ракети ППО може сягати $1 млн, тоді як дрон-перехоплювач може коштувати близько $5 тис.

Розвиток цієї технології для перехоплення російських БПЛА особливо важливий в час, коли агресор прагне збільшити обсяги виробництва дронів.

За даними ГУР, у рф виробництво "Шахедів" та імітаторів цього БПЛА станом на травень 2025-го досягло близько 170 одиниць на день. До кінця поточного року показник планують наростити до 190 дронів на добу.

Більше про розвиток напрямку читайте також у тексті "Оборонки": "Новий рецепт проти "Шахедів": Чому Україна повинна розвивати дронову ППО?".