Сирський оголосив про створення ешелонованої системи протидії "Шахедам"

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "Шахед". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони. Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням", – зазначив він.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, завдання полягає у формуванні більше таких екіпажів, навчанні більше операторів-винищувачів, забезпеченні для них ефективних засобів ураження та РЛС.

Водночас Олександр Сирський акцентував на пріоритетності напрямку ППО і для держави, і для ЗСУ, і для нього як Головнокомандувача.

"Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", – зауважив він.

За підсумками наради Олександр Сирський поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів.

У кінці серпня стало відомо, що Міноборони України допустило до експлуатації в підрозділах уже понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів.

За даними відомства, чимало з цих БПЛА виконують функцію мисливців за ворожими ударними безпілотниками. Хоча характеристики розробок поки не повідомляються.