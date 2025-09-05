Сім українських університетів уперше увійшли до кластера військових технологій Brave1

Перші сім університетів увійшли до кластера розвитку військових технологій Brave1 задля розвитку українського defense tech силами студентів та науковців. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"

Сьогодні розробники стикаються з проблемами, з якими можуть допомогти науковці. Водночас важлива активна залученість студентської спільноти у вирішення актуальних потреб фронту.

Саме тому починаємо поглиблену співпрацю із закладами вищої освіти. Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту"

, — зазначив Федоров.