Українські військові отримали дрони Vector з акустичними датчиками для виявлення артилерії

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Як передає Defense Express, Сили оборони України почали використовувати оновлену версію розвідувальних дронів Vector від німецької компанії Quantum Systems, оснащену акустичними детекторами артилерії та системами штучного інтелекту. Про це повідомив засновник компанії Флоріан Зайбель, оприлюднивши перше фото дрона з новим датчиком, розробленим дочірньою компанією Weles Acoustics.

Розробка акустичного детектора була анонсована на початку 2025 року, тоді вона перебувала на стадії прототипу. Серійне виробництво запланували на літо, і тепер модернізовані дрони вже передані українським військовим.

За тактико-технічними характеристиками, новий датчик здатен виявляти напрямок артилерійських або мінометних пострілів на відстані до 15 км. Точність визначення становить 5 градусів на 5 км. Це дозволяє екіпажу оперативно локалізувати приблизне місце розташування ворожої артилерії, після чого її можна точно ідентифікувати за допомогою оптичних камер дрона.

Компанія Quantum Systems виробляє дрони Vector в Україні з квітня 2024 року. На початку цього року компанія повідомила, що подвоїть виробництво дронів в Україні.

Раніше повідомлялося, що українська компанія Besomar презентувала багаторазовий дрон-перехоплювач літакового типу, оснащений дробовиком із автоматизованою системою стрільби. Апарат здатен здійснювати два постріли, однак за потреби кількість пострілів можна збільшити до чотирьох.