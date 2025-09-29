Сили безпілотних систем FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-8 – "Мадяр"

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем знищили російський гелікоптер завдяки FPV-дрону. Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

Він не вказав напрямок, де сталася подія, але опублікував коротке відео, на якому видно уражений гелікоптер ворога.

Спершу "Мадяр" повідомив, що мова про Мі-28. За інформацією з відкритих джерел, цей гелікоптер призначений для пошуку та знищення бронетехніки, малошвидкісних повітряних цілей та живої сили противника в умовах активної вогневої протидії.

Розробка гелікоптера велася з 1978 року, а перший прототип виконав дебютний політ восени 1982 року. Максимальна швидкість Мі-28 становить 320 км/год, а вартість на 2002 рік оцінювалася у $15-16 млн.

До слова, у серпні 2024 року повідомлялося, що український FPV-дрон уперше в історії уразив російський Мі-28 у повітрі. За інформацією DW, спецпризначенці СБУ збили гелікоптер на Курщині.

ОНОВЛЕНО:

Водночас на каналі Сергія Стерненка уточнюється, що, скоріше за все, збито не Мі-28, а Мі-8.

У 13:20 "Мадяр" в окремому дописі після дорозвідки підтвердив збиття саме гелікоптера Мі-8.

За даними спільноти OSINT-аналітиків "Кіберборошно", ворожий Мі-8 збили поруч із населеним пунктом Надіївка в Донецькій області.