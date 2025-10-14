Sikorsky показала прототип вантажного безпілотника на базі гелікоптера Black Hawk

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Американська компанія Sikorsky представила прототип свого нового вантажного безпілотника S-70UAS U-Hawk на базі гелікоптера UH-60L Black Hawk. Його показали на виставці AUSA 2025, пише Defence Blog.

Новинка не має кабіни для пілотів, замість неї встановлені розсувний ніс та вантажна рампа. При цьому внутрішній простір став на 25% більше, ніж в UH-60L Black Hawk.

Версія, яку показали на виставці, розроблена для перевезення ракет, невеликих транспортних засобів, модульних контейнерів або груп дронів. Також БПЛА може оснащуватись додатковими паливними баками.

S-70UAS U-Hawk Sikorsky

Крім того, новинка може перевозити вантаж на зовнішній підвісці. Таким чином дрон може транспортувати до чотирьох тонн. БПЛА здатен пролетіти понад 1600 морських миль (майже 3000 км) на одній заправці або висіти над однією точкою до 14 годин без дозаправки.

"Ми розробили цей прототип від концепції до реальності менш ніж за рік , і модифікації , внесені для перетворення цього пілотованого Black Hawk на багатоцільовий БПЛА , можуть бути швидко та доступно відтворені у великих масштабах", – заявив віцепрезидент і генеральний менеджер Sikorsky Р іч Бентон.

Для керування дроном використовується планшет, також на борту є система автоматичного пілотування MATRIX, яка створює план польоту, спираючись на бортові камери, датчики та алгоритми для навігації без безпосереднього втручання пілота.

S-70UA U-Hawk Sikorsky

Система також може працювати з безпілотними наземними транспортними засобами. Під час заходу AUSA компанія продемонструвала сценарій, у якому U-Hawk висадив, а потім евакуював безпілотний транспортний засіб HDT Hunter Wolf 6×6, використовуючи передню вантажну рампу.

Раніше компанія Saab представила в Польщі дрон-гелікоптер, який може розвивати швидкість до 140 км/год. Безпілотник вже виробляється серійно для клієнтів, зокрема в Європі, Північній Америці та Азії. Крім того, випробування проводяться ВМС Іспанії.