Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $836 мільйонів

11 вересня уряд Швеції представив 20-й пакет військової допомоги Україні загальною вартістю $836 мільйонів. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

До пакету входить постачання 18 нових артилерійських систем Archer, що збільшить загальну кількість таких установок в Україні до 44 одиниць. Також передбачено закупівлю 155-мм снарядів на суму $327 мільйонів. За словами Йонсона, українські військові позитивно оцінили ефективність Archer під час бойових дій.

У морській сфері Швеція планує придбати обладнання на $190 мільйонів, включаючи мобільні берегові радіолокаційні системи, нові допоміжні судна з гранатометами та безпілотні комплекси. Крім того, 32 бойові катери 90-го класу будуть дообладнані новими сенсорами, озброєнням і радарами.

Зенітні системи Tridon Mk 2, подаровані Україні Швецією, отримають додаткові радари та системи управління, а також буде надано більше програмованих боєприпасів калібру 40 мм. Окремо передбачено фінансування у розмірі $68 мільйонів для участі у міжнародних коаліціях, спрямованих на розвиток оборонних спроможностей.

Зенітна система TRIDON Mk2 BAE Systems

Збройні сили Швеції також передадуть Україні техніку на суму $12,7 мільйона, зокрема 500 мотоциклів, вантажівки та трактори для підтримки авіабаз.

У пакеті також містяться засекречені системи та проєкти, про які не повідомляється публічно.

"Російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому. Швеція продовжуватиме чинити сильний тиск на росію, доки вона не зупинить цю війну", - заявив Пол Йонсон.

Нагадаємо, що у попередньому пакеті військової допомоги на суму €130 млн Швеція передала Україні понад 10 нових стволів для САУ Archer, далекобійні й підводні засоби та іншу техніку.