Швеція інвестує майже $370 млн у системи протидії безпілотникам

Швеція інвестує 3,5 млрд шведських крон (близько 367 млн доларів США) у системи захисту від безпілотників. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон у соцмережі X.

Фінансування спрямують на придбання нової зброї для збиття дронів, ударні БПЛА для авіабаз та системи для створення перешкод в роботі ворожих безпілотників. При чому системи РЕБ планується закупати як для автомобілів, так і для військовослужбовців (очевидно, ранцевого або іншого носимого типу).

За словами Йонсона, це значно посилить можливості країни в плані оборони. Також планується придбати більше запчастин та обладнання для бойових літаків, на це окремо піде 1,5 млрд шведських крон (158 млн доларів США).

Загалом уряд спрямує понад 5 мільярдів шведських крон (понад 525 млн доларів США) на покращення саме повітряної обороноздатності країни. Терміни поставок обладнання будуть скорочені на 8 років – тобто, завершення проєкту відбудеться не у 2036, а у 2028 році.

"Недавні порушення та шпигування дронів нагадують про те, що загрози з повітря стають дедалі важливішою частиною сучасної війни. Ми мусимо захищатися від цього", – підкреслив Йонсон.

Раніше повідомлялось, що невідомі безпілотники все частіше фіксуються над заводами виробника засобів ППО Thales Belgium. При цьому місцеві закони забороняють їх збивати або подавляти.