Єврокомісар закликав створити "стіну дронів" на східному кордоні ЄС

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав Литву та сусідні країни Балтії створити спільну систему захисту, яка базуватиметься на безпілотних технологіях. Про це він повідомив у коментарі литовському мовнику LRT, пишуть "Крила".

Такий заклик пролунав після того, як безпілотник з території Білорусі порушив повітряний простір Литви. Єврокомісар зауважив, що інцидент засвідчив реальність загроз з боку росії та Білорусі, а також актуалізував питання готовності Литви до протидії безпілотним засобам вторгнення.

"Чи готова Литва захистити себе від таких безпілотників і чи має вона для цього необхідні можливості, залишається питанням без відповіді", – заявив Андрюс Кубілюс.

Єврокомісар закликав країни регіону переглянути стратегію захисту східного кордону Європейського Союзу. Він наголосив на необхідності інтегрувати інноваційні технології, зокрема безпілотні системи, на додаток до вже існуючих фізичних бар'єрів.

"Я продовжую закликати Литву і країни регіону, які працюють над так званим Планом безпеки східного кордону, вийти за межі фізичних бар'єрів. Створення стіни з дронів має бути включене в такий план", – акцентував він.

Єврокомісар також наголосив, що потрібно створити систему оперативного виробництва безпілотників, яка дозволить країнам Балтії в короткі терміни виготовляти потрібну кількість апаратів, пристосованих для захисту кордонів.

Нагадаємо, що інцидент стався 10 липня 2025 року. Тоді з Білорусі до Литви залетів саморобний літальний апарат. Спершу його ідентифікували як Shahed, але згодом міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне уточнила, що це був безпілотник моделі "Гербера".