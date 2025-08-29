Українська правда   /   Межа
Американський актор Лієв Шрайбер закликав донатити на ШІ-турелі Sky Sentinel для захисту українського неба

Американський актор Лієв Шрайбер закликав донатити на ШІ-турелі Sky Sentinel для захисту українського неба
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
29 серпня, 16:57
0

Американський кіноактор та амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер записав відео, у якому закликав долучитися до збору грошей на ШІ-турелі Sky Sentinel. Про це повідомили в UNITED24.

Зазначається, що такі турелі допомагають збивати російські дрони та ракети. При цьому вони автоматично визначають цілі, наводяться на них та відкривають вогонь. 

У своєму зверненні Шрайбер згадав про удари по українських містах, зокрема по Одесі, звідки родом його родина.

"Попри все це українці не втратили надії. Саме тому я підтримую UNITED24 і закликаю вас зробити те саме. Ваша підтримка — це наша спільна відповідальність за мирне майбутнє", — підкреслив Шрайбер.

Лієв Шрайбер відомий своїми ролями в фільмах "Люди Ікс", "Крик", "Солт" та інших голівудських кінокартинах. 

Раніше повідомлялось, що в Україні створили ШІ-турель Sky Sentinel для захисту від російських ракет і дронів. Система оснащена великокаліберним кулеметом, який може обертатися на 360° і уражати цілі зі швидкістю до 800 км/год. Детальніше про турелі ППО з ШІ читайте у статті "Оборонки": "Турелі ППО зі штучним інтелектом: Україна випробовує нову зброю проти "Шахедів".

Штучний інтелект ППО Турель
