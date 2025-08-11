Третя штурмова та учасник Brave1 створили дрон, який орієнтується на місцевості завдяки ШІ

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Учасник кластера Brave1 та Третя штурмова бригада створили унікальний дрон зі штучним інтелектом. Він допомагає уражати ворога на відстані 50+ км. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Часто українські оборонні інновації народжуються безпосередньо на полі бою – з ідей військових інженерів та розробників. Так сталося з "Павуком Допхіна". Історія цієї розробки почалася з R&D-лабораторій 3 Штурмової бригади", – написав він.

За словами урядовця, "Допхін" – це ігровий нікнейм полеглого побратима розробників. Дрон розроблено на його честь. Інженери Третьої штурмової бригади разом із компанією Omnitech розробили дрон, а Brave1 допоміг кодифікувати його для подальшого впровадження у війська.

"Він перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту", – зазначив перший віцепрем'єр.

Він також уточнив, що основна роль дрона – надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога. Завдяки йому українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає. "Трійка" вже знищує ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі ворога за допомогою "Павука Допхіна".

До слова, нещодавно Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд грн. 216 млрд грн із вказаної суми – це гроші на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів.