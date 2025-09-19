В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян

Українську програму Clarity, яка аналізує знімки з безпілотників та автоматично позначає на них підозрілі об’єкти ворога, представили на Brave1 Defense Tech Valley 2025.

"Військові літають на фотольотах на кшталт "Мара", "Валькірія", Cetus. Вони роблять фотографії поля бою на глибину 20 км. Коли літак сідає, він привозить із собою 1500-2000 знімків у високій якості. Обробляти їх вручну займає у аналітиків до 6 годин. А ми створили програмне забезпечення, яке дозволить зробити це за 20-30 хвилин", – сказав "Оборонці" представник компанії.

Ідея Clarity в тому, щоб дати аналітику первинний аналіз знімків. Аналітик бачить куди дивитись у першу чергу, і це допомагає йому швидше сформувати звіт. А вже за цим звітом командування може значно швидше приймати рішення про ураження знайденого об’єкту.

Clarity Скриншот з програми

Нейромережа розрізняє військову та цивільну техніку, замасковані об’єкти, а також помічає сліди, які можуть вказувати та перебування поряд ворожої позиції. Якщо на одному фото помічено 10 об’єктів, а на більшості інших - нуль, то програма сама підказує, куди звернути увагу.

"У нас є свій дата-сет зі 100 тисяч знімків, на якому ми навчали нейромережу розпізнавати об’єкти за фото. Ми його збирали на основі відкритих джерел, зокрема на YouTube. А потім слухали військових, які нам підказували що покращити.

Продукт позиціонується саме як допоміжне рішення. Тобто остаточний звіт все одно формує людина, щоб уникнути помилок або пропусків. Але цей інструмент економить цінні години для прийняття рішень.

Clarity вже використовується в Силах безпілотних систем, ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонній службі. В майбутньому розробники планують адаптувати продукт і під цивільні завдання. Наприклад, пошукові місії, моніторинг кордону, відстеження незаконних вирубок лісу.

