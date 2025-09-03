Українська правда   /   Межа
Ворог почав застосовувати нові "Шахеди", якими можна керувати через інтернет – Флеш

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
3 вересня, 12:08
Ворог почав застосовувати версії "Шахедів" серії "Ь", якими можна віддалено керувати через інтернет. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, це свіжа знахідка. В таких дронах антени встановлені на кінцях крил, це дає можливість покращити прийом та передачу сигналу. Також, за словами фахівця, модеми та антени на цих дронах, на відміну від "Гербер", знайти поки не вдається, оскільки вони розбиваються та горять.

Камера та антена на Шахеді
Камера та антена на "Шахеді"
Полковник ГШ
"Хто не в курсі, це нова версія "Шахеда", який може управлятися онлайн з РФ, може вести розвідку й атакувати навіть цілі в русі", — наголосив експерт.
Антена на крилі Шахеда
Антена на крилі "Шахеда"
Сергій "Флеш"

Раніше повідомлялось, що на російському "Орлані" виявили "камеру заднього виду", яка дозволяє оператору побачити переслідування.

