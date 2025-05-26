"Шахеди" не керуються через Telegram та продовжують боятися РЕБ – "Флеш"

"Шахеди" не керуються під час польоту через месенджер Telegram і не посилають нікуди відео трансляцій через українські мережі мобільного зв'язку. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Тим самим він спростував інформацію The Economist. Видання повідомило, буцімто "Шахеди" більше не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби, керуються штучним інтелектом та використовують мобільні мережі для передачі даних.

Медіа також повідомило, що всередині одного "Шахеда" знайшли записку, яку, ймовірно, залишив один із російських інженерів. У ній, як пише видання, йдеться про керування дронами завдяки ботам у Telegram.

Втім, за даними "Флеша", ця інформація не відповідає дійсності. За його словам, "Шахеди" не мають штучного інтелекту. Безпілотники продовжують літати на основі сигналів супутникової навігації та лишаються чутливими до РЕБ.

Крім того, за твердженням "Флеша", жодної записки від "друзів інженерів з рф" ніхто ніколи не знаходив.

" На "Шахедах" встановлений трекер, який надсилає інформацію про місцезнаходження "Шахеда" і польотні дані (швидкість, висота). Показання надсилаються через телеграм-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного зв'язку та сімкарти. Сім карти можуть бути російські, українські та інших країн. Цих модемів і сім-карт в уламках ми знаходимо СОТНI якщо не тисячі вже ", – пояснив фахівець.

Він підкреслив, що "Шахеди" не керуються віддалено, у них немає такої функціональності, вони "просто намагаються передавати своє місцерозташування".

До слова, в "Шахеди" тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в росії, іншу – в Ірані. Вони мають збільшену вагу – 90 кг замість стандартних 50 кг.