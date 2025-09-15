Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Флеш: росіяни кріплять на "Шахеди" бюджетні камери з роздільною здатністю 4 МП

Флеш: росіяни кріплять на Шахеди бюджетні камери з роздільною здатністю 4 МП
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
15 вересня, 12:13
0

У моделях "Шахедів" із камерами росіяни використовують бюджетні пристрої з роздільною здатністю 4 МП. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Вдалося знайти частини "Шахеда" з камерою. Я її впізнав як бюджетну IP-камеру HiWatch DS-I453m. Роздільна здатність 4 мегапікселі – це, звичайно, добре, але про висотну розвідку з таким типом камери не може бути й мови", – зазначив він.
IP-камера HiWatch DS-I453m
IP-камера HiWatch DS-I453m
Сергій "Флеш" Бескрестнов

За словами фахівця, камера однозначно дасть можливість ворогу бачити роботу засобів ППО з землі та точно наводити "Шахед" на ціль в підльоті.

"Без підвісу вся картинка трясеться і смикається", – додав Флеш.

У серпні цього року фахівець у галузі військових радіотехнологій заявив, що на "Шахедах" з'явилися камери. Тоді було невідомо, навіщо ворог встановлює відеокамери в ці дрони і як саме їх використовує. Але точно можна було сказати, що агресор намагається отримати відеозображення під час польоту "Шахеда" аж до моменту удару.

Раніше фахівець заявляв про те, що ворог почав кріпити на "Шахеди" касети з протитанковими мінами. Він також показав, як противник навчився використовувати "Шахеди" для мінування логістики.

Дрони Камери БПЛА Shahed 136
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень