Флеш: росіяни кріплять на "Шахеди" бюджетні камери з роздільною здатністю 4 МП

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У моделях "Шахедів" із камерами росіяни використовують бюджетні пристрої з роздільною здатністю 4 МП. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

" Вдалося знайти частини "Шахеда" з камерою. Я її впізнав як бюджетну IP-камеру HiWatch DS-I453m. Роздільна здатність 4 мегапікселі – це, звичайно, добре, але про висотну розвідку з таким типом камери не може бути й мови ", – зазначив він.

IP-камера HiWatch DS-I453m Сергій "Флеш" Бескрестнов

За словами фахівця, камера однозначно дасть можливість ворогу бачити роботу засобів ППО з землі та точно наводити "Шахед" на ціль в підльоті.

" Без підвісу вся картинка трясеться і смикається ", – додав Флеш.

У серпні цього року фахівець у галузі військових радіотехнологій заявив, що на "Шахедах" з'явилися камери. Тоді було невідомо, навіщо ворог встановлює відеокамери в ці дрони і як саме їх використовує. Але точно можна було сказати, що агресор намагається отримати відеозображення під час польоту "Шахеда" аж до моменту удару.

Раніше фахівець заявляв про те, що ворог почав кріпити на "Шахеди" касети з протитанковими мінами. Він також показав, як противник навчився використовувати "Шахеди" для мінування логістики.