СБУ за чотири дні знищила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на $250 млн

Протягом чотирьох днів спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України здійснили серію ударів по російських системах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокації.
За даними СБУ, було уражено 17 одиниць техніки, загальна вартість яких на внутрішньому ринку росії перевищує $250 млн, а експортна ціна — у 2,5 раза вища.
Серед знищених об’єктів:
- чотири ЗРК "ТОР-М2"
- три ЗГРК "Панцирь"
- два ЗРК "С-300"
- один ЗРК "БУК-М3"
- радар 50Н6 "С-350"
- РЛС "Каста-2Е2"
- РЛС "Подльот"
- РЕБ "Житель"
- РЛС "Небо-СВУ"
- РЛК 55Ж6М "Небо-М"
Ураження цих засобів суттєво обмежує здатність російських військ виявляти повітряні цілі та протидіяти українським далекобійним безпілотникам.
Раніше повідомлялося, що військовослужбовці окремого загону спеціального призначення "Лазарь" 27-ї Печерської бригади НГУ знищили на Запорізькому напрямку ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300В.