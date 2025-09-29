СБУ викрила ділка, який хотів продати росіянам корабельну артилерію

Служба безпеки України викрила ділка, який намагався продати до рф корабельну артилерію Сил оборони України. Про це йдеться в повідомленні СБУ.
Зазначається, що відомство запобігло вивезенню з України критично важливих компонентів до корабельних артилерійських установок різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже $1,5 млн.
Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет. У СБУ наголосили, що до справи причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.
Щоб приховати її, підприємець помістив зброю у спеціальні контейнери, які ззовні мають вигляд бойлерів для підігріву води. Їх планувалося вивезти на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора. За даними Служби безпеки, підприємець уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями.
СБУ проводить обшуки
СБУ
Під час обшуку на складах та в офісах вилучили такі матеріали:
· артилерійські установки у контейнерах;
· додаткові складники до військових катерів;
· договори з іноземними підприємствами.
Все озброєння буде передано для потреб Сил оборони, а зловмисник вже перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.
Раніше повідомлялось, що в одній із бригад ЗСУ викрили розкрадання коштів на закупівлі дронів. Тільки за одним з епізодів йшлося про майже 2 млн грн.