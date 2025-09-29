СБУ викрила ділка, який хотів продати росіянам корабельну артилерію

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Служба безпеки України викрила ділка, який намагався продати до рф корабельну артилерію Сил оборони України. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Зазначається, що відомство запобігло вивезенню з України критично важливих компонентів до корабельних артилерійських установок різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже $1,5 млн.

Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет. У СБУ наголосили, що до справи причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Щоб приховати її, підприємець помістив зброю у спеціальні контейнери, які ззовні мають вигляд бойлерів для підігріву води. Їх планувалося вивезти на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора. За даними Служби безпеки, підприємець уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями.

СБУ проводить обшуки

Під час обшуку на складах та в офісах вилучили такі матеріали:

· артилерійські установки у контейнерах;

· додаткові складники до військових катерів;

· договори з іноземними підприємствами.

Все озброєння буде передано для потреб Сил оборони, а зловмисник вже перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

