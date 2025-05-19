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СБУ морськими та повітряними дронами знищила російську РЛС у Чорному морі

СБУ морськими та повітряними дронами знищила російську РЛС у Чорному морі
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
19 травня, 09:56
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Служба безпеки України завдяки надводним і повітряним дронам знищила російське радіолокаційне обладнання та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах", – сказано в повідомленні.

У службі зауважили, що спершу одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС "Нева" – її ворог використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", – додали в СБУ.

Тут також нагадали, що за допомогою надводних дронів СБУ вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів. У підсумку це дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.

Дрони Зброя БПЛА Українська зброя
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