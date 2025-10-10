СБУ показала, як вдарила по ворожих цілях українськими дронами FP-2

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу. Для цього використали дрони FP-2 зі 105-кілограмовою бойовою частиною, йдеться в повідомленні Служби безпеки.

"Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях. Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога", – сказано в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що українська компанія Fire Pоint у вересні в Польщі представила ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту.

Дрон конструктивно повторює далекобійний БПЛА FP-1, який використовується для ураження цілей в тилу ворога, проте має інші характеристики. Дальність скоротилася до 200 км, а бойову частину збільшили до 105 кг.

Стверджується, що український БПЛА здатен уражати стаціонарні об’єкти в режимі автономного наведення, а також рухомі, в цьому випадку ним керує оператор по радіоканалу. Безпілотник може працювати як вдень, так і вночі.

Додамо, що дрон FP-1 було представлено навесні 2025 року. Тоді повідомлялося, що він призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. Безпілотник може нести бойову частину до 120 кг та летіти на відстань до 1600 км.

З-поміж іншого, компанія Fire Pоint відома як розробник української ракети "Фламінго" з дальністю польоту понад 3000 км.