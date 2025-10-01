Сили безпілотних систем знищили чотири САУ "Коксан", які росія отримала від КНДР

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України ліквідували чотири самохідні артилерійські установки "Коксан" калібру 170 мм, які росія отримала від КНДР. Про це повідомило командування Сил безпілотних систем.

За даними відомства, техніку було виявлено та знищено на території Луганської та Запорізької областей. Ураження здійснили бійці 412-го полку Nemesis. Одна з цілей була знищена у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Operators of the Unmanned Systems Forces eliminated four North Korean “Koksan” self-propelled artillery systems.



Fighters from the 412th Nemesis Regiment of the USF identified and struck the Koksan self-propelled artillery units in Luhansk and Zaporizhzhia regions. One of the… pic.twitter.com/txe1Kr0wBA — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) September 30, 2025

"Коксан" вважається однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем у світі. Дальність стрільби зі звичайним осколково-фугасним снарядом становить 40 км, а з активно-реактивним снарядом – до 60 км.

Армія окупанта отримала ці установки як військову допомогу після значних втрат у власній артилерії під час російсько-української війни.

Раніше повідомлялося, що оператори 429-й окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили дві російські важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку.