"Птахи Мадяра" збили російський БПЛА "Оріон" вартістю понад $5 млн

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Підрозділ "Топота" 414-ї окремої бригади безпілотних систем Збройних Сил України знищив рідкісний російський безпілотник "Оріон", вартість якого перевищує $5 млн. Про факт ураження повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр".

Спочатку безпілотник помітили бійці 95 ОДШБр, які підбили його перехоплювачем, придбаним через програму "Дронопад" від фонду "Повернись живим". Після цього підрозділ "Мадяра" вже добив ціль.

"Оріон" має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин. Цей дрон має злітну вагу до 1000 кг та здатний нести корисне навантаження до 200 кг, в тому числі ракети Х-50, авіабомби УПАБ-50, ФАБ-50, КАБ-50 та подібні. Апарат може літати на висоті до 7500 м, набирати швидкість 200 км/год та має радіус застосування 250 км.

Бровді зазначив, що це один із небагатьох апаратів такого типу, ліквідованих українськими військовими. Раніше підрозділи "Птахів Мадяра" знищили понад 1500 ворожих дронів різних моделей, серед яких "Орлан", ZALA, Supercam, "Шахед", "Гербер" та "Ланцет". Найбільшими цілями до цього були "Мерлін" та "Форпост".

"Мадяр" додав, що "Оріон" залишався у переліку пріоритетних цілей, і подякував бійцям команди "Топота" за виконану роботу.

Раніше ГУР МО України продемонструвало відео, як спецпідрозділ "Крила" знищує дрони росіян в українському небі.