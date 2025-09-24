Сили безпілотних систем знищили два російські ЗРК "Тор-М2" вартістю $50 млн

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На одному з напрямків фронту оператори 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем виявили та уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" противника. У результаті атаки одну установку було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень.

"Тор-М2" належить до комплексів малого радіуса дії, які російські війська застосовують у складі ешелонованої системи протиповітряної оборони. Вони призначені для прикриття військ та об’єктів від ударів літаків, ракет і безпілотників, а також для захисту систем ППО середнього та великого радіуса дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення цілей системою становить до 15 км, а вартість однієї нової установки оцінюється у близько $25 млн.

У підрозділі зазначили, що операція стала можливою завдяки використанню інноваційного рішення, деталі якого не розголошуються.

