Сили безпілотних систем знищили два російські ЗРК "Тор-М2" вартістю $50 млн

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
24 вересня, 09:39
0

На одному з напрямків фронту оператори 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем виявили та уразили два зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" противника. У результаті атаки одну установку було знищено, а інша зазнала серйозних пошкоджень.

"Тор-М2" належить до комплексів малого радіуса дії, які російські війська застосовують у складі ешелонованої системи протиповітряної оборони. Вони призначені для прикриття військ та об’єктів від ударів літаків, ракет і безпілотників, а також для захисту систем ППО середнього та великого радіуса дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення цілей системою становить до 15 км, а вартість однієї нової установки оцінюється у близько $25 млн.

У підрозділі зазначили, що операція стала можливою завдяки використанню інноваційного рішення, деталі якого не розголошуються.

Нагадаємо, що кілька днів тому бійці полку "Nemesis" знищили рідкісний ворожий наступальний шляхопрокладач.

Україна Війна БПЛА Військова техніка
