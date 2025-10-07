Українська правда   /   Межа
Сили безпілотних систем спалили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель"

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
7 жовтня, 09:49
Оператори Сил безпілотних систем уразили рідкісну станцію РЕБ "Житель". Про це йдеться в повідомленні СБС ЗСУ.

"Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем. Нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр", – йдеться в повідомленні.

У Силах безпілотних систем пояснили, що "Житель" – складна та багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, вона може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км.

"Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку", – додали в СБС.

До слова, підрозділи Сил спеціальних операцій у ніч на 30 вересня уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Крім того, нещодавно спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" спалив на території тимчасово окупованого Криму два ворожі Ан-26 та уразили РЛС росіян.

Україна Військова техніка РЕБ СБС ЗСУ
