Завдяки дронам-перехоплювачам військові за ніч збили 33 російські БПЛА

Сили безпілотних систем під час російської атаки на Україну в ніч на 6 червня збили 33 ворожі безпілотники завдяки дронам-перехопплювачам. Їх "вполювали" бійці проєкту "Чисте небо". Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

За його інформацією, загалом на рахунку мисливців із "Чистого неба" вже 261 перехоплена ціль.

Проєкт з'явився на Київщині та є прямою відповіддю на тактику масованих атак ворожих безпілотників-камікадзе. Захисники використовують дрони-перехоплювачі, щоб знищувати БПЛА в небі, перш ніж ті зможуть завдати шкоди мирним людям та інфраструктурі.

У травні Микола Калашник оголосив про формування нових команд та підготовку нових операторів-перехоплювачів. Тоді ж він повідомив, що досвід проєкту вже виходить за межі Київщини та масштабується на інші регіони.

Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем активно масштабують цей напрям. Підхід вважають економічно ефективним, адже вартість ракети ППО може сягати $1 млн, тоді як дрон-перехоплювач може коштувати близько $5 тис.

До слова, розвиток нової технології для перехоплення російських дронів особливо важливий в час, коли агресор прагне збільшити обсяги виробництва безпілотників. За інформацією ГУР, у росії виробництво "Шахедів" та імітаторів цього безпілотника станом на травень 2025 року досягло близько 170 одиниць на день. До кінця року показник планують збільшити до 190 дронів на добу.

Більше про це – у статті "Оборонки" під назвою "Чи буде 1000 "Шахедів" за ніч? Як Росія нарощує виробництво дронів-камікадзе та удари по українських містах".