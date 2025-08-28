Українська правда   /   Межа
Шведська Saab розробила дешеву ракету Nimbrix проти безпілотників

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
28 серпня, 14:45
Шведська компанія Saab представила розробку Nimbrix, яку описує як першу в історії спеціалізовану ракету для знищення безпілотників. Про це йдеться в пресрелізі виробника.

За словами представників Saab, нова ракета створена для протидії зростаючій загрозі з боку невеликих дронів на полі бою. Це система класу "вистрілив і забув", тобто, її не треба наводити на ціль до самого ураження.

Nimbrix оснащена головкою самонаведення з потужною бойовою частиною. Також наголошується, що новинка вийшла дешевою, проте її вартість не називається. Дальність польоту ракету становитиме до 5 км, вона може знищувати рої дронів, використовуючи режим повітряного вибуху.

"Nimbrix — це наша відповідь на загрози з боку безпілотних літальних апаратів, які загострилися за останні кілька років. Він економічно ефективний, що є критично важливим, враховуючи поширення безпілотних літальних апаратів на полі бою. Nimbrix використовує наш багаторічний досвід протиповітряної оборони, а також гнучкий спосіб реагування на нові потреби", — заявив керівник бізнес-підрозділу ракетних систем Saab Стефан Еберг.

У компанії зазначають, що ракета працює як наземна система, при цьому вона може експлуатуватися як самостійно, так і як частина більш потужної системи ППО. Nimbrix можна встановлювати на різних транспортних засобах чи на стаціонарних позиціях.

Saab планує здійснити перші постачання у 2026 році, а офіційна презентація запланована на виставці DSEI у Лондоні 9-15 вересня.

Нагадаємо, що раніше "Дикі Шершні" розігнали дрон-перехоплювач Sting до нового рекорду. Швидкість його перевищила 315 км/год.

