Гендиректор Ryanair: дрони, які порушують роботу аеропортів ЄС, треба збивати

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував Євросоюз за нездатність захистити європейські аеропорти і заявив, що невстановлені дрони, які порушують повітряний рух, слід збивати. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

"Чому ми не збиваємо ці дрони?" – сказав він у відповідь на запитання про інциденти з безпілотниками над європейськими аеропортами.

Також гендиректор Ryanair поцікавився, чому цього не відбувається, "якщо російський військовий літак пролітає над повітряним простором НАТО".

"Наша діяльність була порушена три тижні тому, коли дрони пролетіли над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години", – підкреслив Майкл О'Лірі, говорячи про інцидент, який приписують рф.

Він також нагадав, що минулого тижня аеропорти Копенгагена та Ольборга в Данії були закриті на дві години через прольоти БПЛА.

"Це заважає роботі, і ми закликаємо до дій", – акцентував гендиректор авіакомпанії.

Попри необхідність захищати європейські аеропорти, Майкл О'Лірі вважає, що "стіна дронів" не є рішенням.

"Я не думаю, що стіна дронів матиме будь-який ефект. Ви думаєте, що росіяни справді не можуть запустити дрон із території Польщі?" – сказав він.

Керівник бюджетної авіакомпанії також висловив скептицизм щодо намірів ЄС. Він підкреслив, що не вірить "європейським лідерам, які сидять, п'ють чай та їдять печиво".

"Якщо ви навіть не можете захистити польоти над Францією, то які шанси у нас, що вони захистять нас від Росії?" – додав він, маючи на увазі скасування рейсів над Францією під час страйків авіадиспетчерів у цій країні.

Як відомо, нещодавно в Європі зафіксували інциденти, в межах яких невстановлені дрони порушували повітряних простір країн ЄС, зокрема впливаючи на роботу місцевих аеропортів.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що росіяни могли використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.

За його словами, якщо танкери, які використовує росія, служать платформами для дронів, то вони не повинні мати права вільно працювати в Балтійському морі.