Ворог почав застосовувати на фронті ручні уламково-термобаричні гранати РГ-60

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Військових росії почали озброювати новим типом гранат – це ручна уламково-термобарична граната РГ-60, яку вони вже застосовують у війні проти України. Про це пише "Мілітарний".

Новинку розробив "Науково-дослідний інститут прикладної хімії", який також запатентував нову конструкцію гранати під назвою РГ-60ТБО1. Її особливістю є оновлений корпус з уламковим ефектом. Він має 900 готових уражаючих елементів у вигляді сталевих кульок. Сам корпус виконаний з полімерного матеріалу.

Схема гранати "Мілітарний"

Гранати забезпечують подвійне ураження піхоти. По-перше, це розпилення легкозаймистої аерозольної речовини з подальшим запаленням, що утворює високотемпературний спалах та сильний перепад атмосферного тиску. При цьому зона ураження для піхоти у засобах бронезахисту 2 класу (NIJ IIA) становить до восьми метрів.

По-друге, відбувається ураження металевими кульками, що може привести до важких травм. Швидкість їхнього розльоту може становити 1300-1500 м/с. Це перевищує початкову швидкість кулі АК-74, яка сягає близько 900 м/с.

При цьому українські військові також використовують термобаричні гранати серії РГТ-27. Вони у 2020 році отримали модифікацію з прямокутним та циліндричним корпусом. Однак у них не використовуються уламкові елементи, тому такі гранати застосовують лише у замкнених приміщеннях. На відкритому просторі їхня ефективність дуже низька.

Раніше в росії вибухнув пороховий завод "Еластік", в результаті загинули кілька співробітників. Восени 2021 року на цьому підприємстві стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки "Разряд", тоді загинуло 17 осіб.