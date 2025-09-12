Данська Sky-Watch створила розвідувальний дрон-крило, яким можна керувати з планшета

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Данська компанія Sky-Watch представила на виставці DSEI 2025 безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс з фіксованим крилом RQ-35 Heidrun. Про це пише Army Recognition.

Платформа адаптована для операцій у складних умовах та призначена для місій спостереження та розвідки на низьких висотах. За даними видання, вона з 2022 року використовується в бойових діях Збройними силами України.

Дальність передачі RQ-35 Heidrun становить 45-50 км залежно від антени. Передавач дрона працює в діапазоні від 2,2 до 2,5 ГГц, а система вміє самостійно вибирати радіоканал, міняти шифрування використанням до чотирьох ключів та формувати промінь. Захист каналу зв'язку включає стандарти AES-GCM 256 та ECDH-KAS.

Планер має габарити 1070 x 1650 x 170 міліметрів, а злітна вага перевищує 3 кг. Зазначається, що дрон може літати на висоті до 5000 метрів, час польоту становить до 150 хвилин, крейсерська швидкість сягає 16 м/с (близько 58 км/год). Дрон витримує експлуатаційні умови від -20°C до 45°C, а також вітер до 16 м/с.

Низка систем забезпечує постійну безпеку в разі втрати навігаційного сигналу чи зв’язку з оператором, а також низького заряду батареї.

Версія системи у транспортному кейсі важить 24,7 кг без урахування акумуляторів, тоді як варіант із мобільним рюкзаком важить 15,7 кг. Зазначається, що дрон можна запускати з руки. Для керування дроном достатньо планшета з ОС Windows.

Раніше повідомлялось, що на виставці показали експорту версію українського дрона "Булава", який має штучний інтелект, систему донаведення, а також захищений від глушіння GPS та ГЛОНАСС, і підміни координат.