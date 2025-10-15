Розробники Switchblade представили новий БПЛА з ШІ та розпізнаванням цілей

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Американська компанія AeroVironment, яка виробляє відомі в Україні ударні дрони Switchblade 300 та Switchblade 600, представила БПЛА VAPOR Compact Long Endurance (CLE). Про це пише Business Wire.

Дрон є повністю електричним гелікоптером та має можливість вертикального зльоту та посадки.

"Ми створили VAPOR CLE, враховуючи те, що, за словами бійців, їм найбільше потрібно — більше часу над ціллю, більша підйомна сила для критично важливих корисних вантажів і система, достатньо міцна, щоб вижити в найскладніших умовах" , – зазначили в компанії.

БПЛА оснащений бортовим комп’ютером NVIDIA ORIN, який додає системі можливості штучного інтелекту. Завдяки цьому дрон забезпечує автоматичне розпізнавання цілей за допомогою машинного зору AV Halo VISION. Зліт та посадка також повністю керуються ШІ.

Безпілотник може літати до двох годин без заміни батареї, а модульна конструкція дозволяє встановлювати 26 варіантів корисного навантаження, включаючи оптичні датчики, системи РЕБ, ретранслятори та різні типи боєприпасів. Дрон здатен працювати на відстані до 10 км.

Раніше повідомлялось, що компанія AeroVironment представила дрон-камікадзе Red Dragon, який здатний автономно виконувати бойові завдання навіть без GPS-сигналу. Зазначається, що Red Dragon вже був випробуваний у бойових умовах.