Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Українська Fire Point представила ударний безпілотник, який летить на 200 км

Українська Fire Point представила ударний безпілотник, який летить на 200 км
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
4 вересня, 15:42
0

На виставці MSPO у Польщі українська компанія Fire Point представила ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Про це пише" Мілітарний".

Новинка конструктивно повторює далекобійний БПЛА FP-1, який використовується для ураження цілей в тилу росії, однак має інші характеристики. Дальність скоротилася до 200 км, а бойову частину збільшили до 105 кг.

Цей безпілотник здатен уражати стаціонарні об’єкти в режимі автономного наведення, а також рухомі, в цьому випадку ним керує оператор по радіоканалу. Дрон може працювати як вдень, так і вночі.

Зазначається, що FP-2 вже застосовують на передовій, причому розробники пропонують варіанти зі стаціонарною пусковою установкою та з мобільним варіантом, який можна замаскувати під вантажівку.

Крім того, Fire Point вже анонсувала на виставці MSPO низку нових проєктів. Це, зокрема, балістичні ракети FP-7 та FP-9. Для першої наголошена дальність ураження до 200 км з бойовою частиною на 150 кг. А друга може летіти до 855 км з бойовою частиною до 800 кг.

Нагадаємо, що навесні було представлено дрон FP-1. Тоді повідомлялося, що він призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. БПЛА здатен нести бойову частину до 120 кг та летіти на відстань до 1600 км.

Дрони Зроблено в Україні БПЛА Ударні безпілотники
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду