Українська Fire Point представила ударний безпілотник, який летить на 200 км

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці MSPO у Польщі українська компанія Fire Point представила ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Про це пише" Мілітарний".

Новинка конструктивно повторює далекобійний БПЛА FP-1, який використовується для ураження цілей в тилу росії, однак має інші характеристики. Дальність скоротилася до 200 км, а бойову частину збільшили до 105 кг.

Цей безпілотник здатен уражати стаціонарні об’єкти в режимі автономного наведення, а також рухомі, в цьому випадку ним керує оператор по радіоканалу. Дрон може працювати як вдень, так і вночі.

Зазначається, що FP-2 вже застосовують на передовій, причому розробники пропонують варіанти зі стаціонарною пусковою установкою та з мобільним варіантом, який можна замаскувати під вантажівку.

Крім того, Fire Point вже анонсувала на виставці MSPO низку нових проєктів. Це, зокрема, балістичні ракети FP-7 та FP-9. Для першої наголошена дальність ураження до 200 км з бойовою частиною на 150 кг. А друга може летіти до 855 км з бойовою частиною до 800 кг.

Нагадаємо, що навесні було представлено дрон FP-1. Тоді повідомлялося, що він призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. БПЛА здатен нести бойову частину до 120 кг та летіти на відстань до 1600 км.