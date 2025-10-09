Компанія-розробник дрона Bayraktar навчає інженерів для роботи в Україні

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія Baykar продовжує використовувати двигуни українського виробництва на безпілотниках AKINCI та KIZILELMA, а на підприємстві Baykar у Стамбулі вже проходять стажування та обмін досвідом українські інженери, які надалі сформують команду на підприємстві в нашій країні. Про це генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар заявив "Укрінформу".

"Ми працюємо пліч-о-пліч із надзвичайно талановитими українськими інженерами та техніками в нашому головному офісі у Стамбулі… Вони не лише підсилюють наші поточні можливості, а й формують майбутнє ядро команди для наших інвестиційних проєктів в Україні", – сказав гендиректор.

Він наголосив, що компанія проводить не односторонню програму навчання, а реалізує взаємний обмін досвідом і компетенціями.

"Ми серйозно користаємо з їхнього глибокого інженерного досвіду та унікального бачення впродовж досліджень, розроблень і виробництва в Туреччині. Крім того, ми сприяємо розвиткові майбутніх українських інженерів і техніків через нашу програму стажувань", – наголосив гендиректор Baykar.

Також Халюк Байрактар відзначив успішність співпраці з українськими партнерами, які постачають двигуни для безпілотників.

"Це правда, що війна вплинула на цю співпрацю, і ми з глибокою повагою спостерігаємо за стійкістю української промисловості в таких складних умовах… Наша співпраця (з Україною, – ред.) – незмінна… Двигуни наших українських партнерів активно використовуються на стратегічних платформах, таких як AKINCI та KIZILELMA, які потребують вищої потужності і продуктивності. Ми повністю задоволені цією співпрацею", – сказав Халюк Байрактар.

При цьому компанія, за словами Байрактара, працює над імпортозаміщенням та пошуком локальних рішень для своїх проєктів.

"Ми подвоюємо зусилля із втілення власних локалізованих рішень і розширюємо мережу постачальників. Ми створили власний двигун для ударного безпілотника Bayraktar TB2. Платформа Bayraktar TB3 оснащена вітчизняним двигуном, який розробила турецька компанія TEI… Звісно, і ми, й інші турецькі компанії, які мають відповідні можливості, далі розробляємо власні двигуни для цих платформ відповідно до національної мети – повної незалежності Туреччини у стратегічних галузях", – додав він.

Зазначимо, що у 2022 році українці збирали гроші на дрони виробництва Baykar. Тоді сума донатів перевищила $20 млн, однак компанія відмовилася продавати безпілотники, а натомість надала їх безплатно.

Гендиректор компанії на виставці Defense Tech Valley заявив, що Baykar стартувала, як і нинішні молоді українські виробники. Він наголосив, що ситуація в Україні на початку повномасштабної війни сприяла й розвитку технологій Baykar, бо тоді турецькі дрони вже були на полі бою.

Крім того, Байрактар заявив, що для технологічної переваги над ворогом українці мають масштабувати виробництво технологій та попрацювати над покращенням "ланцюжка постачання" (supply chain).